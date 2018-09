Besançon, France

Le Jurassien interpellé la semaine dernière avec 80 ovules de cocaïne dans l'estomac était jugé ce lundi après-midi au tribunal de Besançon. Le jeune homme avait été interpellé avec près de 700g de drogue mercredi dernier en gare de Besançon. Ce lundi il était jugé en comparution immédiate et incroyable mais vrai, le jeune homme a été relaxé.

Le Jurassien le doit à son avocat qui a fait valoir des vices de forme pour pouvoir annuler la procédure judiciaire. Sur le fond, les faits étaient difficilement pour ce jeune homme de 25 ans né en Guyane et habitant avec ses parents à Salin-les-Bains.

Il a déjà été condamné pour des faits similaires. Ciblé par les services des douanes, il a été interpellé mercredi dernier à la gare Viotte de Besançon avant d'être conduit au CHU de Besançon. C'est là qu'une radio avait montré qu'il transportait 80 ovules de cocaïne dans son estomac, soit près de 670g de drogue.

Ce jeune a toujours refusé de s'expliquer et il n'a même pas été entendu ce lundi après-midi. Car son avocat a fait valoir qu'il n'y avait pas d'indices graves et concordants comme le prévoit pourtant le texte de loi permettant de l'interpeller. Le représentant des douanes a bien tenté de faire valoir que ce jeune avait déjà fait douze allers-retours entre la Guyane et la métropole entre 2016 et aujourd'hui. Cela n'a pas suffi car ces éléments n'apparaissent pas dans le procès verbal. Il a donc été relaxé.

Le parquet et l'administration des douanes peuvent faire appel de cette décision.