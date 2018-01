Besançon, France

Pour le deuxième jour d'affilée, la maison d'arrêt de Besançon est totalement bloquée ce mardi par la grève des surveillants. Comme hier une grande majorité d'entre eux a refusé de prendre son service. Les grévistes entendent mettre la pression alors que les négociations se poursuivent entre les syndicats et la Garde des Sceaux autour des questions de sécurité, d'emploi et de rémunération.

Plus de moyens humains et matériels

Une centaine de surveillants sont rassemblés ce mardi devant la maison d'arrêt de Besançon, ils empêchent toute entrée et sortie. Les effectifs des grévistes sont essentiellement bisontins, mais quelques surveillants de Montbéliard et de Vesoul sont venus en renfort. Comme lundi, les parloirs et les extractions ont été annulés et un service minimum est assuré à l'intérieur de la prison.

"Nous avons besoin de plus de surveillants": Rémy Croissant, délégué syndical FO pénitentiaire à la prison de Besançon Copier

Les grévistes demandent plus de moyens humains et matériels. Selon les syndicats, il manque 5 surveillants à la maison d'arrêt de Besançon sur une effectif total de 91, un déficit qui risque de s'aggraver car une nouvelle structure sanitaire doit prochainement ouvrir au sein de la maison d'arrêt, et selon les syndicats aucun personnel supplémentaire n'est prévu.