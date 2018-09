Besançon, France

Les agresseurs présumées du parc Micaud à Besançon doivent être présentés ce mercredi soir, au lendemain de leur placement en garde à vue, à un juge d'instruction bisontin. Deux jeunes majeurs et quatre mineurs, soupçonnés de 8 violentes agressions au cours de l'été dans ce parc connu pour être un lieu de rencontre nocturne. Un seul d'entre eux reconnait avoir été présent mais il dit n'avoir pas porté de coups , les autres nient toute implication dans cette série d'agressions en juillet et août.

L'enquête se poursuit

En apprenant que les auteurs présumés avaient été interpellés, une huitième victime s'est manifestée auprès de la police, elle a reconnu 3 des individus comme étant ses agresseurs. Il s'agit de jeunes issus de différents quartiers de Besançon, ils ont l'habitude de se retrouver au centre ville. Le plus jeune a un peu plus de 15 ans, il y a un an, à 14 ans et demi, il avait déjà été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour une agression au parc Micaud. Une bande à la composition mouvante, d'autres personnes doivent encore être entendues et l'enquête n'est pas terminée.

C'est la raison pour laquelle les six individus ne seront pas jugés en comparution immédiate, mais présentés à un juge d'instruction ce mercredi soir, en vue d'une mise en examen pour violences en réunion commises en raison de l'orientation sexuelle. Pour trois d'entre eux, le parquet a requis une mise en détention provisoire.

On est clairement dans un contexte homophobe" - Etienne Manteaux, procureur de la République.

Concernant le caractère homophobe des agressions, 6 des 8 victimes disent avoir entendu leurs agresseurs proférer des propos homophobes, d'où la qualification retenue par le parquet. "De là à dire que c'était le motif initial, c'est un peu complexe" estime Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon. _"_Il y a un contexte clairement homophobe, mais ce n'était peut être pas le motif unique et principal des passages à tabac."

Les services de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, vont désormais entendre d'autres personnes et procéder à des confrontations pour tenter de déterminer qui a fait quoi.