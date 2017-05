A Besançon, les sept personnes mêlées à la rixe mortelle devant une discothèque se sont livrées à la police

Les sept personnes à l'origine de la rixe mortelle devant la discothèque, le Styl, Grande Rue à Besançon, il y a deux semaines, se sont tour à tour livrées à la police. Dimanche 23 avril, à 3H du matin, un videur avait été mortellement poignardé après avoir refoulé un client.

Le premier s'est livré à la police 48H après les faits, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 avril, accompagné de son avocat. Il est soupçonné d'être l'auteur des coups de couteau mortels, assénés au videur de la discothèque Le Styl, dans le centre-ville de Besançon. Le vigile, un homme marié âgé de 35 ans, n'avait pas survécu. Âgé de 24 ans, déjà condamné pour des affaires de petite délinquance, le meurtrier présumé a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. A ce moment-là, ses complices étaient toujours recherchés, mais identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance.

Complicité d'homicide volontaire

Une semaine après, d'autres individus ont donc suivi le même chemin, accompagnés eux-aussi de leurs avocats. Parmi eux se trouve le client éconduit, un homme de 36 ans, essentiellement connu pour des délits routiers, et habitué de la discothèque, ainsi que son frère. Ce client nie avoir tendu un piège au videur. En revanche, il a donné un coup de poing au vigile. Selon lui, le meurtrier présumé s'est de lui-même mêlé à la bagarre. Tous écopent du même traitement : mise en examen pour complicité et placement en détention provisoire.

Venus d'eux-même aussi au commissariat, les derniers protagonistes ont été entendus et déférés tour à tour. L'un a été mis en examen ce vendredi matin et écroué, les deux autres devraient l'être ce vendredi après-midi, toujours pour complicité. La septième et dernière personne ayant participé à la rixe s'est livrée à la police ce vendredi midi. Elle sera déférée au cours du weekend. L’instruction devra maintenant déterminer l'implication de chacun.