Besançon : près de 250 personnes rendent hommage à Seïf Boulazreg, mort près d'une boite de nuit

Ce sont les cris de douleurs d'un père. "La boite est là ! C'est ici ! Je veux connaitre la vérité sur la mort de mon fils", s'exclame Karim Boulazreg, les yeux humides. Composé de près de 250 personnes, le cortège arrive chemin de Mazagran à Besançon, devant la discothèque le QG. Le quinquagénaire porte un t-shirt avec une photo de son fils sur un lit d'hôpital. "Il est mort. Ce n'est pas une chute ça. Mon fils, il a été battu à mort. Il a été battu à mort", répète-t-il. La famille ne croit pas en la thèse de l'accident, privilégiée depuis le début de l'affaire par le parquet de Besançon. Dans le cortège, des membres de la famille, des amis, mais également des inconnus venus en soutien ce samedi 30 juillet dans la capitale comtoise.

Une chute après avoir été refoulé d'une boite de nuit

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet, Seïf Boulazreg a fait une violente chute faubourg Tarragnoz, à quelques centaines de mètres de la boite de nuit, dans un petit chemin escarpé en contrebas de la Citadelle. Il a été pris en chasse par un vigile et un des gérants, après avoir été refoulé à l'entrée. Agité, le jeune homme aurait dégradé une caméra de vidéosurveillance. Il est mort des suites de ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital.

"Le message ce n'est pas que la police n'a pas fait son travail bien au contraire, explique Khaled Cid, un chef d'entreprise bisontin proche de la famille, à la tête du collectif de soutien. Aujourd'hui, c'est de déposer plainte, donner les armes à la police pour qu'elle puisse mener une enquête dans le sens de l'homicide volontaire ou involontaire. L'enquête, elle a été menée comme si c'était une chute accidentelle. Nous, on réclame qu'elle soit menée contre le gérant, qu'il puisse montrer pourquoi il a utilisé toute cette force contre Seïf. Quels sont les fait qui lui sont reprochés ? Nécessitent-ils une course poursuite sur un si long chemin ? Il y a énormément de questions."

"La France est un pays de justice"

Parti de la place Pasteur dans le centre-ville, le cortège s'est ensuite rendu sur le lieu du drame faubourg Tarragnoz. On a entendu des pleurs. Des jeunes hommes ont déposés sur place des pancartes avec écrit "Justice pour Seïf" ou encore "On veut la paix". Maëlyz a bien connu le jeune homme et n'en revient pas : "C'était mon ami, on allait souvent à la piscine ensemble. C'était quelqu'un de merveilleux qui avait le cœur sur la main. La France est un pays de justice, donc on veut qu'elle soit appliquée", pointe la jeune femme.

Maëlyz et son compagnon ont bien connu le jeune homme. © Radio France - Raphaël Aubry

L'enquête est toujours en cours, affirme le parquet de Besançon. Après le résultat de l'autopsie du corps vendredi, confirmant la thèse de la chute, il attend désormais des analyses complémentaires des tissus du défunt. Les résultats devraient être connus dans plusieurs semaines.