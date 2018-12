Besançon : six mois de prison ferme pour un gilet jaune qui avait lancé de l'acide sur des policiers

Besançon, France

Il avait lancé une bouteille d'acide en direction des forces de l'ordre: un habitant de Grandvillars, dans le Territoire de Belfort, a été condamné à six mois de prison ferme ce lundi par le tribunal correctionnel de Besançon. Le jeune homme de 19 ans participait samedi 22 décembre à la manifestation des gilets jaunes à Besançon et c'est au plus fort du face à face entre les manifestants et la police, rue Charles Nodier , qu'il avait lancé une bouteille d'acide qu'une autre manifestante lui avait passé. La bouteille a explosé sans que son contenu ne touche personne. Le jeune homme avait immédiatement été interpellé et placé en garde à vue.

Il dit regretter son geste

Le prévenu, maçon de profession, a été jugé en comparution immédiate ce lundi. Devant la cour il reconnaît les faits, qui ont d'ailleurs été filmés par des caméras de vidéo-surveillance. Il dit regretter son geste. "Je venais de prendre un coup de lacrymo et j'étais énervé" détaille le jeune homme, il explique qu'il s'est laissé emporter par l'effet de foule et ajoute que ce n'est pas lui qui a apporté la bouteille à la manifestation, ce que confirment d'ailleurs les caméras. "Lorsqu'elle a explosé, j'ai été choqué par l'importance de l'impact, j'ai eu très peur, je ne m'attendais pas à cela".

Le jeune homme travaille en CDI, n'a quasiment jamais fait parler de lui, et vit chez ses parents. "Un profil plutôt honorable" constate le procureur, "on est d'autant plus surpris de le voir devant ce tribunal". Mais pour le procureur, ce procès doit lui servir de leçon, car son geste aurait pu entraîner de graves infirmités. Le magistrat requiert 4 mois de prison, avec mandat de dépôt à l'audience, ce qui signifie pour le prévenu, en cas de condamnation, de passer la nuit de Noël à la maison d'arrêt.

Le tribunal a été plus sévère pour la durée de la peine: 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Le jeune homme est donc reparti libre pour fêter Noël chez lui avec ses parents. Une absence de mandat de dépôt qui permet aussi d'envisager un aménagement de peine, car le jeune maçon avait très peur de perdre son travail. Il sera convoqué ultérieurement devant le juge d'aménagement des peines.