Besançon : son ex-compagnon la menace, elle déclenche son téléphone grave danger

A Besançon, dans le quartier de Montrapon, une femme a actionné ce samedi après-midi son téléphone grave danger, un téléphone destiné à prévenir la police en cas de danger imminent. Les policiers reçoivent l'alerte via la plateforme d'assistance dédiée aux femmes victimes de violences conjugales : son ex compagnon, qui a pourtant interdiction d'entrer en contact avec elle, suite à des violences, est à son domicile et la menace.

Grâce au téléphone, elle est géolocalisée. Immédiatement, une patrouille se rend sur place et interpelle l'homme dans le calme. Il a été placé en rétention et doit être présenté à un magistrat ce dimanche.

Six téléphones grave danger dans le Doubs

Le téléphone grave danger est un dispositif réservé aux femmes menacées par un compagnon qui a fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec elles. Dans le Doubs, il en existe 6, dont quatre obtenus en début de semaine dans le cadre du Grenelle sur les violences conjugales.