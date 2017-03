Besançon : un anesthésiste soupçonné de sept empoisonnements dont deux mortels

Un médecin de 45 ans est soupçonné d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, à la clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Franche-Comté, à Besançon. Deux de ces patients sont morts. L'homme devait être mis en examen lundi soir pour empoisonnement avec préméditation.

La justice soupçonne un médecin anesthésiste de 45 ans d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, à la clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Franche-Comté, deux établissements basés à Besançon. L'homme, placé en garde à vue le samedi 4 mars, alors qu'il exerçait encore à la clinique Saint-Vincent, conteste avoir été à l'origine des intoxications qui ont provoqué des arrêts cardiaques chez ces patients. Deux d'entre eux n'ont pas survécu : un homme de 53 ans mort en 2008 et une femme de 51 ans, décédée l'an dernier. Tous deux, hospitalisés à Saint-Vincent, n'avaient pas pu être réanimés.

Présenté à un juge d'instruction, ce lundi en fin d'après-midi, l'homme devait être mis en examen pour "empoisonnement avec préméditation" sur trois hommes et quatre femmes, âgés de 37 à 53 ans. Mais pas pour "homicide involontaire" car selon le parquet, il ne peut pas s'agir d'accidents. Le parquet de Besançon qui envisageait de demander le placement en détention provisoire de ce praticien de 45 ans, reconnu professionnellement, et domicilié dans le Doubs.