Un conducteur de 48 ans a été percuté par un autre automobiliste qui a pris la fuite mardi soir à Besançon. Il l'a rattrapé et lui a fait une queue de poisson pour immobiliser sa voiture, avant de l'interpeller lui-même et d'appeler la police. Le chauffard a été placé en garde à vue.

Besançon : un automobiliste ivre emboutit sa voiture et s'enfuit, il le rattrape et le livre à la police

Doubs, France

Un homme de 48 ans a rattrapé l'homme qui venait d'emboutir sa voiture, mardi 24 décembre au soir à Besançon. Un peu avant 20 heures, le chauffard emboutit son pare-choc rue Edouard Herriot, et prend la fuite sans s'arrêter. L'homme reprend le volant, réussit à le rattraper et lui fait une queue de poisson pour immobiliser sa voiture.

1,86 g/l d'alcool dans le sang

Il oblige ensuite le conducteur, un homme de 55 ans, à descendre de sa voiture et appelle la police. Tout s'est passé très calmement, selon les autorités. Le chauffard est manifestement très éméché, les forces de l'ordre relèveront une alcoolémie de 1,86 grammes par litre de sang. La limite légale est fixée à 0,5 g. par litre.

La police a placé le chauffard en garde à vue, et en cellule de dégrisement. Il sera présenté au parquet, et pourrait être poursuivi pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite.