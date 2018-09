Besançon, France

C'est une livraison dont se souviendra à vie un chauffeur routier. Ce samedi matin, aux alentours de 5h30, l'homme roule dans la zone commerciale de Chateaufarine pour livrer de la marchandise chez Leroy Merlin. Arrivé en avance, il décide de stationner devant le magasin pour patienter jusqu'à l'ouverture à 6h. C'est à ce moment-là qu'approche une voiture et que démarre la scène improbable.

Gêné par le camion, l'automobiliste se retrouve dans l'impossibilité de passer et de poursuivre son chemin. Vraisemblablement, l'homme, un Français domicilié en Suisse, était ivre au moment des faits. Le ton monte entre les deux hommes qui sont toujours au volant de leurs véhicules respectifs.

Deux coups de feu tirés sur le camion

Selon le routier, l'automobiliste mécontent tire alors deux coups de feu dans la direction de sa cabine. Paniqué, il décide de lever le camp en toute vitesse. Et dans sa précipitation, il emboute une partie de la voiture. Une version légèrement différente de celle de l'auteur présumé des coups de feu. Celui-ci assure au contraire aux policiers avoir agi en "légitime défense". Il explique avoir tiré uniquement après que le camion ait embouti son véhicule. De ces deux versions, les policiers penchent plutôt vers celle du conducteur du semi-remorque.

Les deux hommes fuient la scène. Une fois en sécurité, le chauffeur du poids lourd appelle la police de Besançon. Tandis que l'automobiliste lui rejoint l'hôtel Campanile qui se situe quelques rues plus loin. Une heure plus tard, les policiers l'interpellent sans difficulté et retrouvent l'arme dans sa chambre. Ce dimanche matin, l'automobiliste est toujours en garde-à-vue.

L'automobiliste a un permis de port d'arme en Suisse qui n'est pas valable en France. Et les policiers ne savent pas encore si son permis l'autorise à porter cette arme là en particulier."Ce n'est pas le genre d'armes qu'on autorise en France ni pour la chasse ni en stand de tir" selon une source policière.