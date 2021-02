Besançon : un homme attaqué au sabre en pleine nuit

Un homme a été violemment frappé avec un sabre dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février à Besançon, dans le quartier de Planoise. On ne connait pas le motif de cette violente agression.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février, dans le quartier Planoise à Besançon, un homme a été frappé avec une arme tranchante, un sabre. On ne connait pas le motif de cette agression, mais le parquet de Besançon précise que cette affaire n'est pas liée à un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue.

Pas une affaire de règlement de comptes

Vers une heure du matin cette nuit-là, l'homme marche dans le quartier Planoise quand un agresseur arrive en courant et sort une arme de sa veste, un sabre selon la victime. Visée à la tête, elle arrive à esquiver le premier coup, mais pas les suivants. L'homme est blessé au crâne, avec au moins deux entailles. À ce moment là, un ou plusieurs autres hommes s'en prennent à lui et le frappent à coups de poing et de pied.

Les agresseurs ont pris la fuite

Des témoins appellent les secours pendant que les agresseurs prennent la fuite. L'homme de 36 ans a été emmené aux urgences et opéré, son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet de Besançon. Il a pu être entendu, et est inconnu des services de police. Les enquêteurs doivent maintenant recouper les témoignages et analyser les caméras de surveillance.