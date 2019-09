Besançon : un homme s'introduit chez trois jeunes et leur soutire de l'argent avec un couteau

Besançon, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 22 ans s'est introduit chez des jeunes en train de faire une petite fête dans leur appartement. L'homme, très alcoolisé, venait de finir sa soirée et revenait du QG, une boîte de nuit bisontine, quand il a voulu rentrer dormir un ami.

C'est alors qu'il a sonné chez les trois étudiants âgés d'une vingtaine d'années. Les jeunes ouvrent la porte et se retrouve face à lui. L'homme sort un couteau et les menace. Il se met à fouiller les pièces à la recherche d'argent, et parvient finalement à se faire remettre 10 euros par l'un des étudiants. Quelques minutes plus tard, il s'endort sur le canapé. Les trois jeunes en profitent pour appeler la police.

Jugé en comparution immédiate

Les policiers interpellent l'homme, connu de la justice pour des faits similaires. Il a été placé en garde à vue et sera présenté devant le Parquet lundi matin. Il devrait être jugé dans la foulée en comparution immédiate.