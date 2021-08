Besançon : un homme sème la panique en sortant une arme en plastique au Parc Micaud

Mercredi 12 août en fin d'après-midi, la police est intervenue pour un sacré quiproquo au Parc Micaud à Besançon. Un homme de 20 ans, originaire de Montbéliard a sorti son nouveau "airsoft" du carton : une longue arme factice, à billes. Ce geste a créé la panique dans ce lieu très fréquenté par les familles.

Le mis en cause n'avait pas de mauvaise intention, selon la police

La police a reçu plusieurs appels, et s'est donc mobilisée pour écarter toute menace. Le mis en cause a été interpellé et interrogé, mais très vite libéré.

Selon les forces de l'ordre, l'homme n'avait pas de mauvaises intentions, il n'a braqué personne avec cette arme en plastique, il s'agissait surtout d'une "bêtise".