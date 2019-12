Un homme de 49 ans a été pris en flagrant délit de tentative de vol dimanche à Besançon, près du CHU. Il s'apprêtait à voler les 14 cadeaux de Noël d'une famille, déjà empaquetés. Multirécidiviste, il a été placé en détention provisoire et sera jugé vendredi.

Besançon : un voleur pris en flagrant délit alors qu'il emportait les cadeaux de Noël (et le champagne)

Doubs, France

Un homme de 49 ans a été interpellé et placé en garde à vue dimanche 22 décembre à Besançon. A deux jours de Noël, en plein après-midi, il a pénétré dans une maison pour voler les cadeaux de Noël au pied du sapin, rue Branly près du CHU. 14 cadeaux, précise le parquet, qu'il était en train de fourrer dans un grand cabas. Il a même pris la bouteille de champagne. La police l'a pris en flagrant délit.

Il a même pris le champagne

C'est une connaissance de la propriétaire des lieux, absente pour quelques jours, qui a donné l'alerte en voyant la lumière allumée dans la maison. L'homme, en état d'ivresse, avait cassé une fenêtre avec une petite hache, et enfilé des gants pour ne pas laisser de trace. Il n'a ouvert que trois des paquets-cadeaux, avant d'empiler les autres dans un grand sac. En passant, il a également pris un ordinateur portable, une Playstation et une autre console de jeux ainsi qu'un baladeur et des pièces de collection.

Dix-sept vols à son casier

L'homme a été placé en détention provisoire, et sera jugé vendredi 27 décembre en comparution immédiate. Il est poursuivi pour tentative de vol par effraction, en récidive, puisqu'il a déjà 22 mentions à son casier judiciaire dont 17 pour vol.