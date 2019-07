Besançon : une branche de platane casse place Granvelle sans faire de blessé

Grosse frayeur vers 14H, ce lundi, place Granvelle à Besançon : entre la cascade et le kiosque Granvelle, une grosse branche de platane s'est cassée et dans sa chute a arraché la branche d'un érable. Heureusement, personne ne passait à ce moment-là.

Place Granvelle, Besançon, France

Une grosse branche de platane s'est cassée place Granvelle ce lundi © Radio France - Anne Fauvarque

La branche du platane a entraîné dans sa chute la branche d'un érable © Radio France - Anne Fauvarque

Heureusement, personne ne passait à ce moment-là. Et on a évité le pire puisque la promenade Granvelle, très ombragée, est extrêmement fréquentée ces derniers temps. "C'est dangereux, reconnaît Anne Vignot, adjointe à l'environnement à la Ville de Besançon. On a eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant puisqu'on a eu deux énormes arbres qui sont tombés sans faire de blessé. Heureusement au moment où il y avait justement personne. Et là encore une fois, il y a deux minutes il y avait des enfants".

La sécheresse fragilise les arbres anciens

Mais la situation est inédite, avec trois années consécutives de sécheresse importante. Les arbres souffrent de stress hydrique et de contagions (maladies, champignons), mais il n'est évidemment pas question d'abattre les 8.000 arbres de la Ville explique l'élue, d'autant que "nous sommes en pleine crise sur la biodiversité, sur le captage carbone etc. Il nous faut déployer beaucoup de technicité et de moyens pour explorer tous ces arbres".

Une campagne d'exploration est menée sur les arbres présents dans les espaces publics. Place Granvelle, un périmètre de sécurité a été mis en place ce lundi.

Place Granvelle, un périmètre de sécurité a été mis en place ce lundi © Radio France - Anne Fauvarque

