Besançon : une élève agressée dans l'enceinte du lycée Pergaud

Besançon

Au lycée Pergaud de Besançon, le plus gros de l'académie, une élève de 17 ans a été agressée dans l'enceinte de l'établissement ce lundi soir.

La jeune fille, interne, aurait été accostée dans la cour de son lycée par un homme qu'elle aurait pris pour un surveillant. Ce lundi, cet homme, extérieur à l'établissement scolaire, l'attire dans un coin et lui fait des propositions à caractère sexuel. La jeune fille réussit à s'enfuir.

Interpellé et placé sous contrôle judiciaire

Le lendemain, cet homme est interpellé et placé en garde à vue. Il reconnait les faits. Présenté à un magistrat mercredi, il a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé au mois de mars. Il est poursuivi pour agression sexuelle. Âgé de 32 ans, il n'a pas de casier mais semblait "perturbé" selon le procureur de la république de Besançon. Une expertise psychiatrique a été ordonnée.

La sécurité du lycée renforcée

Au lycée Pergaud, des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des élèves et des personnels. Aucun piéton ne peut désormais passer par le parking. La grille centrale de l'établissement est dorénavant fermée. L'accès se fait uniquement par le portillon (ouvert à des horaires bien définis avec la présence d’un surveillant : 7h30-8h10 / 11h45-12h15 / 12h50-14h10 et 18h15-19h15. Et 10 minutes qui précèdent et succèdent la sonnerie).

Le rectorat indique qu'il n'y a pas de cellule psychologique de mise en place mais que le médecin scolaire est à disposition des élèves.