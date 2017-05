Besançon : une fratrie devant le tribunal pour proxénétisme aggravé

Le tribunal correctionnel de Besançon jugeait cet après-midi une affaire de proxénétisme. C'est une fratrie de Bulgares qui est sur le banc des accusés. C'est le frère qui est soupçonné d'être à la tête du réseau. Il a déjà été condamné en Allemagne pour proxénétisme.

Proxénétisme ou entraide familiale ? C'est la question que devait trancher le tribunal correctionnel de Besançon ce mercredi après-midi. Sur le banc des prévenus : une fratrie, le frère et ses deux soeurs, âgés d'une trentaine d'années. Originaires de Bulgarie, cela fait plus de dix ans que les soeurs se prostituent en France, principalement à Besançon. Mais ce n'est pas ce que leur reproche le tribunal. Les deux soeurs et le frère sont accusés de proxénétisme aggravé. Le frère lui a déjà été condamné pour proxénétisme en Allemagne en 2011.

L'enquête met en avant des mouvements d'argent vers la Bulgarie

Entre janvier 2013 et mars 2015, le frère et ses soeurs auraient organisé un réseau de prostitution sur le parking Battant dans le centre-ville de Besançon. Neuf prostituées auraient été sous la coupe du trio. Des Bulgares comme eux, que les soeurs et le frère seraient allés chercher, qu'ils auraient hébergé et managé. "Elles faisaient la loi sur le parking" lance le Procureur. L'enquête des policiers met en avant des mouvements d'argent, des mandats cash Western Union envoyés en Bulgarie dans la famille du trio. L'une des soeurs a envoyé près de 500 000 euros en dix ans.

On s'aide, c'est normal. Mais on n'a jamais demandé d'argent à aucune de ces filles ", l'une des prévenus

Mais ce sur quoi s'appuient les enquêteurs, ce sont surtout des heures et des heures d'écoutes téléphoniques. Notamment entre les deux soeurs et d'autres prostituées. Mais aussi des trajets en voiture effectués de la Bulgarie vers la France et vice-versa. "On se connaît, on vient toutes de la même région en Bulgarie, certaines sont des cousines, on s'aide c'est normal. Mais on ne leur a jamais demandé d'argent en échange", explique l'une des prévenus. Mais ces covoiturages sont "louches" pour le Procureur.

Le frère a déjà été condamné pour proxénétisme en Allemagne

Des arguments que la défense balaye d'un revers de la main. "C'est de l'entraide entre amies, entre cousines. C'est de la solidarité tout simplement", lance l'un de leurs avocats. "Rien dans les écoutes téléphoniques ne démontre une forme de pression. Ce ne sont pas des donneuses d'ordre. Elles n'ont jamais racketté les autres prostituées" poursuit-il. L'hypothèse de la défense : une autre personne impliquée dans la prostitution à Besançon serait à l'origine du renseignement anonyme qui a déclenché l'enquête de la police judiciaire. L'objectif : écarté les deux soeurs qui "réussissaient trop bien" selon l'un des avocats. Impossible pour eux de prouver la culpabilité de leurs clients, les deux avocats plaident donc la relaxe.

De la prison ferme et interdiction de séjour sur le territoire français

Mais le tribunal a été ferme et le trio est reconnu coupable des faits de proxénétisme aggravé. Le frère, déjà emprisonné à Dijon, écope de quatre ans de prison ferme, ainsi qu'une interdiction à vie du territoire français. Les deux soeurs sont condamnées à deux ans de prison ferme, ainsi qu'une interdiction de séjour de dix ans. Et le quatrième prévenu, petit ami de l'une des soeurs est condamné à 16 mois fermes, ainsi qu'une interdiction de séjour de cinq ans.