Besançon : une petite fille de trois ans et demi chute du 3ème étage d'un immeuble

A Besançon, une fillette de trois ans et demi a fait une chute du 3ème étage d'un immeuble mardi soir. Le drame s'est produit rue de Fribourg dans le quartier de Planoise. La petite fille très gravement blessée a été transportée au CHU Jean Minjoz de Besançon.

Il est 18h30 mardi, la petite fille de trois ans et demi et sa maman sont seules dans l'appartement de la rue de Fribourg, située dans le quartier de Planoise à Besançon. La maman s'absente alors quelques minutes, la fillette grimpe alors sur une chaise et passe par la fenêtre de la cuisine. Une chute de trois étages.

Son pronostic vital n'est pas engagé

La fillette a été transportée dans un état très grave au CHU de Besançon, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Elle souffre de multiples fractures, du bassin jusqu'aux pieds. Sa maman doit être auditionnée ce mercredi matin, les policiers vont également réaliser une enquête de voisinage. Pour les policiers, il s'agit d'une chute accidentelle.