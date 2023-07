Besançon : une voiture volée manque de renverser des piétons avant de terminer dans le Doubs.

Le drame a été évité de justesse sur le chemin des Vallières à Besançon. Une voiture a failli renverser un groupe de piéton, ce samedi après-midi à Besançon avant de terminer dans le Doubs. Les policiers voient cette voiture suspecte dans le quartier de Planoise puis commencent à la prendre en course avant que cette dernière ne s'échappe à toute vitesse.

Finalement, les policiers retrouvent la trace de ce véhicule pendant leur ronde et sont interceptés par des piétons qui leur déclarent avoir manqué d'être renversés par une voiture. Les deux jeunes de 16 et 18 ans ont été repêchés hors du véhicule à proximité de la berge, le premier par la police et le second par un joggeur.

En repêchant la voiture, les policiers se sont rendu compte que la voiture avait été volée. Les deux jeunes sont actuellement en garde à vue pour savoir s'ils sont les voleurs du véhicule et savoir qui était le conducteur au moment des faits.