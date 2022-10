Inspecteurs comparés à des chiens : "C'est un document ignoble", réagit la directrice académique du Calvados

C'est la première réaction officielle suite aux révélations de France Bleu Normandie. Armelle Fellahi, la directrice des services académiques du Calvados, a réagi ce mercredi matin à l'affaire qui secoue son administration depuis hier. Elle s'est exprimée en marge de l'inauguration de la nouvelle cité scolaire de Caen. Selon nos informations, depuis environ un an, un "bestiaire" circule au sein des services , document dans lequel une dizaine d'inspectrices et d'inspecteurs d'académie sont comparés à des chiens, dans des termes particulièrement insultants.

"Ignoble et dégradant"

Armelle Fellahi avait évidemment connaissance de l'affaire avant que nous la révélions ce mardi. Une première enquête avait d'ailleurs été menée. "J'ai déjà échangé avec les inspectrices et inspecteurs du département dès que nous avons eu connaissance des résultats de cette première enquête. Mme le rectrice et moi-même condamnons sans aucune réserve. C'est un document ignoble, dégradant et diffamatoire qui malheureusement porte atteinte à la dignité des inspecteurs et inspectrices du département".

La directrice académique qui explique qu'en l'état, l'auteur de ce bestiaire n'est toujours pas identifié.

Une enquête administrative et une enquête de police

La fonctionnaire espère que "les éléments nouveaux qui ont été portés à la connaissance de la Procureure de la République vont permettre l'identification du ou des auteurs". En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, la Rectrice de l'Académie a en effet saisi le parquet. Deux enquêtes sont donc menées en parallèle, l'une judiciaire par les services de police de Caen, l'autre administrative menée par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Parmi les références choquantes de ce bestiaire, on peut lire "Attention, c'est de la race un peu hargneuse... mord volontiers le mollet, incapable d'aller plus haut"... Ou "Têtu comme une mule, on se demande s'il est aussi bête que ce qu'il veut nous faire croire"... "Fourbe, menteur, mauvais comme la gale.. on l'a fait castrer de peur qu'il se reproduise".