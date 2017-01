Bethoncourt (25) : Le magasin Gifi ravagé par un violent incendie

Un incendie spectaculaire a entièrement détruit le magasin Gifi de Bethoncourt ce dimanche après-midi. L'enseigne était ouverte. Le personnel a évacué la trentaine de clients à temps. Plus d'une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés.

On a certainement évité le pire ce dimanche après-midi à Bethoncourt. Il est 16h environ quand le feu se déclare dans l'arrière du magasin Gifi de Bethoncourt. C'est un client qui remarque les premières flammes. Il faut dire que l'enseigne est ouverte au public le dimanche après-midi. L'alarme incendie se déclenche. La responsable et son employé réalisent qu'il est impossible d'éteindre ce début d'incendie et décident de faire évacuer tous les clients. Tout se passe dans le calme. Il n'y aucun blessé à signaler, tout le monde est hors de danger.

"La priorité, c"était d'évacuer les clients"

Tiffany Lebert, la co-gérante de l'enseigne GIfy de Bethoncourt dans la zone industrielle La Prusse, est quand même sous le choc. "Tout est allé très vite, on a immédiatement pensé à faire sortir nos clients". Son associé, arrivé sur place, insiste sur la priorité donnée à la sécurité "Nous avons été formés pour ce genre de situation, et ce qui compte pour nous avant tout, c'est que tout le monde soit sain et sauf".

Plus d'une cinquantaine de pompiers mobilisés

Les pompiers arrivent alors sur place. Ils sont plus d'une cinquantaine, appelés sur 9 centres de secours du pays de Montbéliard. Il faut également utiliser 6 lances à eau "parce qu'il est impossible d'engager quelqu'un à l'intérieur du bâtiment" explique le capitaine Michel Géhin "dedans, c'est un véritable brasier../.. et en plus, le magasin est complètement éventré sous l'effet de la chaleur" ajoute le chef des opérations de secours. Le feu ne s'est pas propagé aux autres magasins de la zone industrielle La Prusse de Bethoncourt, mais en raison de l'épaisse fumée noire dégagée, des relevés devaient être effectués sur la qualité de l'air et d'éventuels effets nocifs en raison de la proximité avec l'hôpital de Montbéliard.

Un préjudice important

Le feu serait parti du rayon d'accessoires animaliers, près du local technique. Il s'agirait, d'après les premiers élèments d'une possible surchauffe d'un chauffage. Les gendarmes privilégient pour l'heure la piste accidentelle mais ont ouvert une enquête pour s'en assurer officiellement. Les 1 200 m carré du magasin sont complètement détruits. Ses 4 employés et sa co-gérante attendent de savoir où ils seront ré-affectés. La valeur des marchandises parties en fumée est estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros.