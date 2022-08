Bethoncourt : un Belfortain passé à tabac parce qu'il n'est "pas du quartier"

Un belfortain de 20 ans a été molesté et sa voiture endommagée dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il raccompagnait sa petite amie dans le quartier de Champvallon à Bethoncourt, soi disant parce qu'il n'était pas du quartier. Trois agresseurs ont pu être arrêtés.

Passé à tabac, parce qu'il n'était pas du quartier. C'est ce qui est arrivé à un Belfortain de 20 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Il raccompagnait sa petite amie en voiture quartier de Champvallon à Bethoncourt quand quatre jeunes, en voiture aussi, se sont arrêtés à leur niveau et sont descendus. La discussion a commencé calmement, mais les coups ont commencé à pleuvoir lorsque les quatre ont compris que le jeune homme n'était pas du coin.

Sauvé par le frein à main

L'un des passagers s'est rué sur le belfortain, qui discutait tranquillement, et l'a frappé. Un autre s'en est pris à la voiture de la victime. Des violences pour expliquer au jeune homme qu'il n'avait rien à faire dans le quartier. Par chance, la voiture des agresseurs a commencé à bougé toute seule. Son conducteur n'avait pas serré le frein à main, ce qui a obligé les agresseurs à courir pour la rattraper.

La victime en a alors profité pour s'enfuir et appeler les gendarmes. Trois agresseurs sur les quatre ont pu être arrêtés dans le quartier. Un Montbéliardais de 22 ans et deux Bethoncourtouis de 21 et 24 ans. Ils seront jugés en novembre prochain.