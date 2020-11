Un homme a été séquestré et agressé à son domicile de Bethonvilliers, dans le Territoire de Belfort, dans la nuit de lundi et mardi, par trois individus venus lui extorquer de l'argent.

Bethonvilliers : un septuagénaire séquestré et agressé par trois cambrioleurs

Une personne âgée d'environ 70 ans a été agressée et séquestrée à son domicile de Bethonvilliers en début de semaine, dans le Territoire de Belfort. L'homme, qui vit seul, a été ligoté et roué de coups par trois individus venus le cambrioler. Les auteurs de l'agression sont repartis avec de l'argent, mais on ne connaît pas le montant du butin. C'est l'infirmière qui a découvert le septuagénaire ligoté, mardi matin en venant chez lui. Elle a appelé la gendarmerie. Le retraité, qui souffre de plusieurs hématomes, a été hospitalisé à Trévenans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Belfort.