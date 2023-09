Béthune : 810 000 euros de travaux pour empêcher les jets de colis vers la prison

Des parents inquiets, des enfants traumatisés. Presque tous les jours, les élèves de l'école primaire et maternelle Louis Pasteur peuvent observer des hommes cagoulés déambuler sur les toits de l'établissement scolaire. Ces individus cherchent à faire passer de la nourriture, des téléphones portables ou encore de la drogue dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Béthune. Les jets de colis n'atteignent pas toujours leur cible, et finissent parfois dans la cour de récréation de l'école : "Mon fils de 10 a retrouvé un couteau suisse. Beaucoup d'élèves très jeunes ne comprennent pas la situation, mais ça doit être choquant pour certains", confie une maman d'élève. Des professeurs avouent même que des écoliers refusent de retourner à l'école dans ce cadre d'apprentissage.

Cette situation tendue atteint son paroxysme en avril 2022, lorsqu'un homme est retrouvé mort dans l'école. Il était tombé du toit de l'établissement en tentant de lancer un colis dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent, grâce à une pétition signée par les Béthunois. Le ministère de la Justice va investir 810 000 euros pour mieux sécuriser la prison, et rendre inutiles les jets de colis. "Nous allons installer des grilles aux fenêtres de la prison, qui laisseront passer l'air et la lumière, mais qui empêcheront l'utilisation de yo-yos. C'est le nom qu'on donne aux grappins fabriqués par les détenus, souvent avec des draps et une fourchette. Ils ne passeront plus à travers les fenêtres" assure Aurélie Declercq, secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille.

De son côté, la mairie va également mener des travaux dans l'école Louis Pasteur. Toujours avec une aide financière de l'Etat, le maire de Béthune Olivier Gacquerre va installer de nouvelles caméras à proximité de l'établissement scolaire ainsi qu'un système d'alerte : "Un simple bouton permettra au personnel de l'école de signaler une intrusion et d'avertir directement les services de police".

Grâce à ces dispositifs, le maire espère en finir avec les jets de colis. "Voir des gens cagoulés sur les toits : ça créé un climat d'insécurité. Des parents veulent même que leurs enfants changent d'école. On doit absolument rassurer tout le monde, en ramenant le calme". Depuis juin 2022, plus de 100 personnes ont été arrêtées, après avoir jeté des colis en direction de la maison d'arrêt.