Béthune : Dylan battu à mort "gratuitement", 3 personnes interpellées

Dylan, 26 ans, est mort le week-end dernier à Béthune. Deux hommes ont été interpellés, accusés d'avoir porté les coups, une jeune fille est également mise en cause pour non assistance à personne en danger.

Trois personnes sont mises en cause après le meurtre de Dylan, 26 ans (habitant Verquin) le week-end dernier, à Béthune. Ce jeune homme a été frappé à mort. Deux Béthunois de 22 et 26 ans, déjà connus des services de police et condamnés, sont soupçonnés d'avoir porter les coups mortels. Une troisième personne, une jeune fille de 18 ans, est mise en cause pour non assistance à personne en danger.

Une soirée alcoolisée

La victime et ses agresseurs avaient apparemment passé une bonne partie de la soirée ensemble pour se rendre dans différents endroits de Béthune et y boire. Au moment d'aller au domicile de l'un d'eux, une connaissance de Dylan frappe un garçon de 26 ans. ce dernier, aidé d'un ami court après son agresseur mais il leur échappe alors ils décident de se venger sur Dylan.

Aucune violence ni agressivité de la part de Dylan

Le jeune Verquinois est passé à tabac. Pourtant, le parquet affirme que le comportement du défunt, connu des services de police, n'a pas été mis en cause :

il n'a été ni violent ni agressif au cours de la soirée et a été gratuitement pour cible

Son corps porte de multiples ecchymoses au visage (le nez et les yeux), un oedème à l'arrière du crâne. A 4h du matin, il est retrouvé mort, allée des soupirs, près du golfe de Béthune. Le décès est dû à un important traumatisme crânien. Ses deux agresseurs se sont présentés d'eux mêmes au commissariat. Ils avouent avoir frappé Dylan mais se rejettent la responsabilité des coups les plus violents. L'une de leurs amis, âgée de 18 ans, a également été interpellée. Cette jeune habitante d'Houdain, près de Bruay la Bussière, a tout vu et a confirmé le déferlement de violences, mais elle n'a pas prévenu les secours, affirmant être menacée par l'un des bourreaux de Dylan. Elle est poursuivie pour non assistance à personne en danger. le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire et a demandé la détention provisoire pour les agresseurs de Dylan.