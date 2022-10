Béthune : trois adolescents jugés pour le massacre d'une trentaine d'animaux

Une affaire particulièrement sanglante arrive devant la justice ce jeudi après-midi. Une trentaine d'animaux a été massacrée dans un champs en février 2021 à Leforest, près de Carvin dans le Pas-de-Calais.

Un poney égorgé, un bouc découvert avec un couteau dans la bouche...

Les trois adolescents ont agi de façon méthodique sur plusieurs nuits consécutives. Durant une semaine d'horreur, du 17 au 24 février 2021, un retraité de 88 ans retrouve, plusieurs matins de suite, ses animaux mutilés et tués. Son poney et ses poules ont été égorgés, son bouc découvert avec un couteau planté dans la bouche et les cornes brisées. L'âne a la mâchoire fracturée et une quinzaine d'oies, de coqs et de chevreaux sont retrouvés morts les uns derrière les autres.

Ils ont reconnu les faits

Le père de l'un des adolescents a finalement signalé, un mois après les faits, le comportement suspect de son fils. Ce dernier finit par avouer et identifie ses deux complices. Tous les trois habitent Leforest. Il est difficile de comprendre leurs motivations, "de la méchanceté gratuite" selon Stéphane Lamart, le président de l'association de défense des animaux du même nom qui pointe "un manque d'éducation" de la part des parents. Son avocate demandera ce jeudi après-midi des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L'audience se tiendra à huis clos.