Béthune : trois caissières condamnées à dix et six mois de prison avec sursis pour des courses quasi gratuites

Trois caissières de l'Intermarché de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) se sont retrouvées, ce mardi 6 juin, devant le tribunal de Béthune pour avoir fait passer des chariots de courses à des tarifs très bas à leurs proches. La caissière à l'origine de ces chariots au rabais a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, ses deux collègues ont écopé de six mois de prison avec sursis. Les trois ex-caissières ont également été condamnées à payer 10.000 euros de provisions à valoir sur les dommages et intérêts du supermarché.

Leur famille et leurs amis ont profité de chariots presque gratuits

Ces trois caissières de l'Intermarché minoraient la facture des courses de leur famille et leurs amis. Ils payaient 46,28 euros alors que le montant des articles s'élevait à 384,95 euros par exemple. Les trois femmes sont passées devant le tribunal de Béthune pour vols aggravés par ruse en réunion. En octobre 2022, lorsqu'elles se sont fait prendre la main dans le sac, elles ont offert 16.000 euros de courses, d'après les estimations du magasin grâce aux images de vidéo surveillance.

Les trois femmes avaient déjà reconnu les faits. L'audience au tribunal de Béthune visait à comprendre pourquoi ces femmes, pourtant inconnues des services de police pour vols, ont mis en place ce système de fraude. L'une des prévenues s'explique en larmes : "Je ne sais pas, je suis gentille, je voulais juste aider" explique-t-elle.

Elles ont offert environ 16.000 euros de courses

Des explications qui ne conviennent pas à la présidente : "Quand on vole des aspirateurs et des cafetières, on n'est pas des Robins des Bois qui militent pour le bien commun." Les deux autres prévenues n'ont pas vraiment d'explication non plus. "C'est un engrenage" décrit l'une d'elle. Les caissières ont fait passer des chariots à des tarifs très bas à leur famille, leurs amis. Le compagnon de l'une des caissières, pourtant dans la police, en a profité une dizaine de fois également. Depuis, il a été suspendu.

"Si vous n'aviez pas été prise en flagrant délit, vous auriez continué ?", demande la présidente. "Oui" confessent honteusement les trois jeunes femmes. Toutes les trois ont été licenciées pour faute grave.