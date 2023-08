Béton, boule de pétanque, main photocopiée: le coup de folie d'un homme ivre à la CAF de Rouen

Un homme de 55 ans a été interpellé ce lundi après-midi à Rouen. Alcoolisé et avec un comportement plus qu'étrange, il s'en est pris à un agent de sécurité de la CAF de la commune. Il a ensuite dégradé le bâtiment à coup de pierre, de bloc de béton et de boule de pétanque.

L'homme de 55 ans a été interpellé par la police. © Radio France - Julie Seniura A Rouen, un homme de 55 ans a été interpellé, ce lundi 31 juillet, après agressé un employé de la CAF et déterioré la vitrine des locaux. Il est aux alentours de 16h quand l'individu est reçu la Caisse d'allocations familiales de la commune. C'est à ce moment qu'il commence à consommer de l'alcool. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque l'individu décide alors d'utiliser la photocopieuse mise à disposition des usagers pour... se photocopier les mains. Face à ce comportement plus qu'étrange, un agent de sécurité le somme d'arrêter. Une boule de pétanque et un bloc de béton L'individu réagit alors violemment, porte des coups à l'agent de sécurité, finalement légèrement blessé, puis sort de l'établissement, une sortie qui ne signe pas pour autant la fin de son coup de folie. Le quinquagénaire prend alors une pierre puis la balance sur les portes vitrées de la CAF. Visiblement pas encore satisfait son œuvre, il récupère ensuite un bloc de béton puis une boule de pétanque qu'il lance une nouvelle fois vers l'entrée de l'établissement. Il est finalement interpellé par les pompiers et refusera de se soumettre à un test d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue.