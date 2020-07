Betton (35) : Deux militants poursuivis pour vol en réunion, un an après avoir décroché un portrait de Macron

Devant le commissariat de Betton, trois militants d'Action Non Violente Cop 21 sont venus soutenir trois de leurs camarades, gardés à vue dans le cadre d'une enquête sur le décrochage du portrait d'Emmanuel Macron en mairie de Betton le 15 juin 2019. Plus d'un an après les faits, les gendarmes ont perquisitionné chez plusieurs activistes ce matin, et certains d'entre eux ont été emmenés en garde à vue.

Morgane, qui a été interpellée alors qu'elle n'était pas sur les lieux il y a plus d'un an, raconte : "Les gendarmes sont venus à 7h chez moi ce matin pour me perquisitionner. Ils cherchaient le portrait du président de la République, qui n'était pas chez moi. On savait qu'il y avait la plainte, mais comme ça faisait un an, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils viennent nous chercher." Rapidement libérée, la jeune femme admet que le portrait a bien été emporté après l'action de décrochage du 15 mai 2019.

Ses deux camardes sont restés en garde à vue jusqu'en fin d'après-midi ce lundi. Ils ont fait valoir leur droit au silence lors de leur audition. Ils sont poursuivis pour vol en réunion et ont reçu une convocation pour une composition pénale, consistant en un stage de citoyenneté, le 15 octobre prochain.