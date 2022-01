Betton : une conductrice tombée dans le canal avec sa fourgonnette est sauvée par deux témoins

Une fourgonnette est tombée dans le canal d'Ille-et-Rance mardi soir à Betton (Ille-et-Vilaine). La conductrice à l'intérieur a été sortie de l'eau par deux témoins. Tous sont sains et saufs.

Une belle frayeur pour une conductrice de 46 ans mardi soir à Betton près de Rennes en Ille-et-Vilaine.

Vers 21h, après avoir fait une mauvaise manœuvre, sa fourgonnette est tombée dans le canal d'Ille-et-Rance, la conductrice avec.

Immédiatement, deux hommes de 23 et 24 ans, témoins de l'accident, plongent dans l'eau et ressortent la victime qui est saine et sauve. Elle a tout de même été transportée à la clinique Saint-Grégoire pour une légère hypothermie.

Ses deux sauveurs sont indemnes. 15 pompiers ont été mobilisés.