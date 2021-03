"L'inceste c'est le pire crime du monde" raconte Betty Mannechez

"Ce n'était pas de l'amour". C'est le titre du livre bouleversant écrit par Betty Mannechez, battue et violée pendant 10 ans par son père. Denis Mannechez avait eu en enfant avec sa soeur aînée Virginie avant de la tuer dans un garage de Gisors en 2014. 4 ans plus tard en 2018 le père incestueux était condamné à la prison à perpétuité avant de mourir le lendemain d'un arrêt cardiaque. C'est pour sa soeur que Betty Mannechez a écrit ce livre paru chez City Editions.

C'est pour pouvoir lui donner une renaissance que ce livre a été écrit. Betty Mannechez

Betty Mannechez est abusée par son père pour la première fois à l'âge de 8 ans. Sa soeur aînée, Virginie, s'en rend compte et l'annonce aussitôt à leur mère: " Ce que papa me fait, il le fait aussi à Betty". La mère répond: Ah bon ! Et passe à autre chose. Les parents élèvent leurs filles dans l’idée que ça se fait dans toutes les familles. La mère met même en place un planning pour dire qui, de Virginie ou Betty, doit monter dans la chambre conjugale pour retrouver le père. Betty avortera 3 fois, à 13, 15 et 17 ans. A 18 ans, elle s'enfuit de chez elle et pousse la porte de la gendarmerie. Les parents sont incarcérés quelques mois plus tard. Betty pensait la délivrance arrivée pour sa soeur et elle mais c'est le contraire qui se produit. Virginie a entre temps accouché d'un enfant de son père, il a été placé et elle en veut terriblement à sa soeur. Pour ne pas la perdre, Betty préfère mentir lors des deux procès d'assises qui suivront. Ce qui fera dire à un psychiatre appelé à la barre qu'il y a peut être des incestes heureux. On connaît la suite.