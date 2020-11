Beynac : la fin des travaux d'aménagements de la traverse, avec le projet de déviation en toile de fond

Le département et la mairie de Beynac-et-Cazenac (Dordogne) ont signé ce vendredi 6 novembre un protocole d'accord pour la réalisation des travaux de la traverse. Des travaux qui vont durer un mois, et sur lesquels plane encore le lourd sujet de la déviation de la commune.

Un protocole a été signé ce vendredi 6 novembre entre le département de la Dordogne et la commune de Beynac. Objectif : permettre la réalisation de la fin des travaux de la traversée de la commune.

Les travaux vont démarrer le 16 novembre et dureront un mois. Coût total : 267.000 euros. Derrière la signature de ce protocole plane encore l'ombre du projet de la déviation de Beynac, définitivement enterré par la justice. Un sujet qui divise les habitants depuis de nombreuses années.

Les désaccords entre l'ancienne municipalité, opposée au projet de déviation, et le département ont ralenti l'avancée des travaux de la traverse, à coups de bataille devant les tribunaux. L'élection de Serge Parre, favorable à la déviation, à la tête de la commune, lors des dernières élections municipales, a calmé les tensions.

La fin des travaux de la traverse de Beynac va démarrer. © Radio France - Xavier Dalmont

"C'est un épisode qui se clôt. On revient en très bons termes avec le département, on ne se parle plus par avocats interposés. On quitte une ère perdant-perdant et on revient dans une ère gagnant-gagnant", estime le nouvel édile.

Le reportage à Beynac de Xavier Dalmont. Copier

Concernant la déviation de Beynac, la démolition a été ordonnée par la justice. "Nous avons donné au préfet un calendrier, qui fait qu'avant le printemps 2023, aucun travaux ne pourra démarrer. Ce dossier évolue au plus haut niveau de l'État. J'ai encore très bon espoir que le bon sens l'emporte", déclare Germinal Peiro, président du département de la Dordogne, fervent partisan du projet de déviation.