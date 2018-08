La baignade est à nouveau possible au Lac de Miel à Beynat en Corrèze. (photo d'illustration)

Beynat, France

Après de nouvelles analyses de l'eau, il est de nouveau possible de se baigner, ce dimanche, dans le Lac de Miel à Beynat en Corrèze. Une bonne nouvelle pour les habitués ou les touristes de passage avec le retour de la chaleur en Corrèze et plus largement en Limousin.

La baignade était interdite depuis vendredi dernier. En cause, une faible contamination bactériologique révélée par des analyses en date du 15 août. C'est le premier cas de contamination du Lac de Miel cet été. Même si le site a perdu son pavillon bleu, l'eau y reste de bonne qualité comme le révèlent les analyses publiées régulièrement sur le site du ministère de la santé.