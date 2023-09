Beyoncé, Zoé Kravitz, Hailey Bieber : qui est cet habitant de l'Indre qui réalise les robes des stars ?

À seulement 31 ans, Thibault Dantin a déjà un riche parcours professionnel. Cet Indrien originaire de Martizay, dans la Brenne, a tour à tour travaillé sur les costumes des personnages de Disneyland, de Beyoncé, de Zoé Kravitz, ou encore d'Hailey Bieber, en tant que modéliste. Pourtant au départ, rien ne le prédestinait forcément à travailler dans le milieu de la mode.

Un goût du créatif transmis par sa grand-mère

Thibault Dantin a grandi entre Obterre et Martizay, tout à l'ouest de l'Indre. "Je ne suis pas du tout issu du monde artistique. Ma mère travaille au parc de la Haute Touche, mon père y travaillait aussi" raconte le jeune modéliste. Son goût pour la mode est né assez tôt, sans doute en partie grâce à sa mamie : "Ma grand-mère avait des qualités sur tout ce qui était loisirs créatifs; disons qu'elle faisait un peu de broderie, un peu de couture, elle était très manuelle. Et elle m'aimait beaucoup, enfin on avait un certain lien, et c'est vrai qu'étant petit je jouais avec les Barbie de mes copines et je les habillais avec du sopalin et du scotch".

Le modéliste originaire de Martizay a décidé de poursuivre sa passion, en faisait des études en lien avec la mode, d'abord à Châtellerault, puis à Paris.

Première expérience à Disney

La carrière de Thibault Dantin a commencé de manière plutôt insolite, puisqu'avant de passer par les grandes maisons de couture et de haute couture, il a d'abord travaillé pendant trois ans à Disneyland. "N'ayant aucun lien dans la mode, de mes parents ou de connaissances, c'était un peu compliqué au début de pouvoir mettre un premier pied dedans (...) On me propose d'aller à Disney. J'étais là : 'faire des déguisements, ca m'ennuie un peu', et en fait pas du tout, ca a été une expérience qui a été très très enrichissante" se souvient le jeune modéliste. À Disneyland, Thibault Dantin a travaillé sur les costumes de Mickey, ou encore du génie d'Aladdin.

Une robe pour Beyoncé

Après cette expérience, le jeune homme originaire de Martizay retourne vers la mode. Il travaille successivement pour Cacharel, Dior, Margiela. Il est modéliste. C'est lui qui met en volumes les vêtements à partir des croquis et dessins des stylistes, il créé les patrons qui serviront ensuite pour le vrai tissu. C'est à son arrivée chez Mugler qu'il va travailler sur la robe d'une immense star internationale. "Mugler, pour me faire mon essai, pour voir si ca allait bien, ils m'ont dit : tu vas faire ce costume pour Beyoncé". Une robe avec une sorte de bustier en métal, destinée dans un premier temps à être portée pour l'anniversaire des 40 ans de la chanteuse américaine. "Une grosse grosse pression" reconnaît Thibault Dantin, mais tout s'est bien passé.

Finalement Beyoncé aurait tellement aimé la robe qu'elle ne l'aurait pas porté à son anniversaire, et l'aurait mise de côté pour le clip de la chanson "I'm that girl", sur son dernier album. Mise en ligne il y a un an, sur Youtube la vidéo cumule déjà plus de 12 millions de vues. "C'est encore plus grisant (...) quelque part c'est une récompense oui" estime Thibault Dantin.

Toutefois, sa plus grand fierté n'est pas d'avoir travaillé sur la robe de Beyoncé, mais sur celle d'Hailey Bieber, portée en 2022 au Met Gala de New York. "C'est le plus gros événement du monde de la mode, qui se passe une fois par an au Museum national de New York, organisée par Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, où il y a tout le gratin du monde entier" explique Thibault Dantin. Chaque année un thème est donné pour cet événement; le modéliste a travaillé autour de celui du glamour à Hollywood. La star Hailey Bieber avait alors demandé une robe à la maison Saint Laurent, où travaillait à l'époque Thibault Dantin. "Là j'étais vraiment très très content et très fier" se souvient le modéliste. D'autant plus que cette robe n'a pas été de tout repos : il a fallu la refaire 11 fois, car le créateur était indécis concernant certains éléments.

Le métier de Thibault Dantin est souvent sportif; il a ainsi avec ses collègues de Saint Laurent eu deux jours pour réaliser une robe portée par l'actrice Zoé Kravitz aux Oscars. Il l'a également habillée ensuite pour l'avant première du film Batman à Paris.

Le rêve de Thibault Dantin : habiller à nouveau Catherine Deneuve

Après ce défilé de stars, Thibault Dantin rêve encore d'habiller une personnalité : l'actrice française Catherine Deneuve. "Quand j'étais chez Saint Laurent, j'ai eu la chance de faire une veste pour Catherine Deneuve. J'aimerai beaucoup la rhabiller chez Jean-Paul Gaultier (...) et surtout la rencontrer". "C'est une femme que j'ai toujours beaucoup aimé, je trouve qu*'elle a beaucoup de chic, beaucoup de classe"*** ajoute le modéliste Indrien. Le message en tous cas est passé...