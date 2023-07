Beyrie-sur-Joyeuse : les habitants se mobilisent après l'incendie de la ferme Tocoua

La carcasse du bâtiment était encore fumante ce mardi 18 juillet, au lendemain du feu qui a complètement détruit le laboratoire de la ferme Tocoua, à Beyrie-sur-Joyeuse. Une odeur acre pique le nez. Tout est parti de la cuisine, alors que des employés préparaient des saucisses confites. De la graisse qui a trop vite chauffé a pris feu. Une fois les premiers moments de stupeurs passés, Julien Tocoua, le gérant, veut aller de l'avant même si "on est dans le flou", avoue-t-il.

Solidarité

Des expertises doivent encore être menées pour établir le montant du préjudice, qui devrait se chiffrer à plusieurs milliers d'euros selon le gérant. En plus des machines et du bâtiment, un fourgon de livraison et du stock de viandes ont brûlé. Une perte de revenus pour Julien Tocoua qui espère pouvoir relancer l'activité au plus vite. "On réfléchit à des alternatives comme réhabiliter des anciennes installations de la ferme, mais où l'on faisait moins de choses".

En attendant, il retient surtout la solidarité de ses amis et clients. "On a reçu beaucoup de messages de soutien. Dès qu'ils peuvent, les voisins passent nous voir." Une cagnotte en ligne a été lancée ce mardi par trois salariés de la ferme, avec l'objectif de réunir 10 000 euros. "On a averti tous les administrés, qui sont donc au courant que le site est ouvert pour faire des dons, j'ose espérer que les gens vont réagir rapidement", indique le maire de la commune Gilbert Dublanc.

Les voisins choqués

Aux alentours, les habitants ont aussi été très attristés. Christine et Arnaud sont des voisins et amis de la famille Tocoua. Christine, bouleversée, n'a pas encore pu se rendre sur les lieux. "J**e n'ai pas eu le courage pour l'instant. Pour Julien et ses parents qui ont monté cette société c'est très dur".

Arnaud, lui, était présent au moment de l'incendie. Il est aussi très affecté. "J'ai ressenti beaucoup de peine quand j'ai vu tous ces pompiers. J'espère que la famille Tocoua aura le courage de recommencer parce qu'ils vont nous manquer." Sébastien, un autre ami proche de la famille veut déjà prêter main forte pour nettoyer. "Nous nous sommes portés volontaires pour les aider à tout sortir. Quand on voit le temps qu'ils passent au laboratoire, ça fait mal au cœur."