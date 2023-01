Béziers : en route vers la prison, il s'évade, fait du stop et tombe sur des policiers

Les faits se sont déroulés mardi 17 janvier. Recherché par mandat d'arrêt pour une condamnation à 18 mois de prison, un jeune homme de 22 ans est interpellé vers Béziers. Le parquet décide de mettre à exécution cette condamnation : l'homme est alors conduit vers le centre pénitentiaire biterrois.

ⓘ Publicité

Il voulait revoir sa famille avant d'aller en prison

Mais arrivé juste devant la porte de la prison, le vingtenaire réussit à se défaire de ces menottes, sort du véhicule et s'enfuit en courant. Pour partir le plus loin possible, l'homme tente de se faire prendre en stop par une voiture...celle de policiers de la BAC du commissariat de Béziers. Ils avaient été alertés de l'évasion et étaient en train de se rendre sur les lieux.

Cette fois, pas de nouvelle échappée, le fuyard est maîtrisé. Il a été jugé le lendemain (mercredi) en comparution immédiate, et condamné à six mois d'emprisonnement supplémentaires pour évasion. Le jeune homme a justifié sa tentative par l'envie de revoir sa famille avant de retourner en prison. Il avait déjà été emprisonné auparavant, et était sorti de détention en novembre 2022.