A Béziers, un homme condamné à 3 ans de prison pour avoir foncé en voiture sur des policiers .

Le 1er mars, un habitant du quartier populaire de la Devèze à Béziers avait blessé quatre policiers en tentant d'échapper à bord de sa clio à un contrôle des agents de la Brigade Anti Criminalité lors d'une probable transaction de cannabis.

C'est dans un parking souterrain qu'a eu lieu l'altercation un peu avant minuit. Les policiers en patrouille ont voulu contrôler un habitant de l'immeuble qu'ils soupçonnaient d'être en train d'acheter ou revendre de la drogue. Au volant de son véhicule, l' homme âgé de 29 ans, au casier judiciaire vierge, a effectué des manœuvres pour s'enfuir. L'un des policiers s'est retrouvé coincé entre la voiture banalisée de la BAC et celle du fuyard. Blessé à la jambe, le fonctionnaire a tiré dans les pneus de la clio pour se dégager ...Ses collègues, plus légèrement blessés lui ont prêté main forte. 7 coups ont été tirés par les policiers mais le jeune homme a réussi à sortir du parking et à disparaître. Ce n'est que 8 jours plus tard qu'il s'est présenté de lui-même au SRPJ de Montpellier en expliquant qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait de policiers et qu'il avait paniqué.

Initialement poursuivi pour tentative de meurtre, et après deux reports d'audience, il a finalement comparu ce mercredi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée et dégradation de bien. Le procureur qui a salué le sang-froid et le professionnalisme des policiers a requis 5 ans de prison ferme. Le tribunal a condamné l'accusé à 3 ans de prison dont 6 mois avec sursis, annulation de son permis de conduire et obligation d'indemniser ses victimes. Son avocat, Maître Abratkiewicz, qui a plaidé une possible erreur d'appréciation de la police quant à la gravité de la situation, s'est félicité que le tribunal ait prononcé une peine mesurée.

On a voulu faire de lui un tueur de flic, il faut maintenant apaiser la situation.