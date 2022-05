EN IMAGES - Béziers : une marche blanche en hommage à deux victimes d'un féminicide

Une centaine de personnes se sont retrouvées, ce jeudi matin, à Béziers pour une marche blanche. Une marche de soutien et de solidarité à destination des familles de deux femmes retrouvées mortes il y a une dizaine de jours. Des roses blanches ont été déposées et des minutes de silence observées.

"Je pense qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour que ça arrive moins", regrette Ibtissem, 22 ans, venue marcher ce jeudi matin à Béziers pour soutenir les familles de ces deux femmes, victimes de féminicides il y a une dizaine de jours. Une centaine de personnes étaient présentes et ont défilé dans les rues du centre-ville, à l'appel du collectif "Les Simone veillent".

Une première avait été retrouvée sans vie au parc des Poètes le 15 mai dernier, puis, le lendemain, une autre, Claire, 37 ans, tombait sous les coups de son ancien compagnon.

"C'est inadmissible de faire ça à une maman et sa famille", raconte Léna, 16 ans. Cette maman, Claire, c'est celle de l'une de ses amies. Impensable pour elle de ne pas être là ce jeudi matin. "Ça me fait plaisir d'être là pour elle", dit encore la jeune adolescente. "Je connaissais Claire", explique Pascale, 60 ans. "On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. On est à Béziers, c'est arrivé il y a quelques jours, deux en un week-end. Je pense que c'est un peu trop", dit-elle encore.

"Des faits trop souvent impunis" — Christelle, 48 ans

Dans le cortège, il y a aussi des femmes qui ont été victimes de violences. "Je suis concernée parce que ma fille a été victime de violences. Le procès aura bientôt lieu et je me suis dit que je devais venir en soutien aux familles", explique Christelle, 48 ans.

Des membres des familles de victimes, des collègues de travail et de nombreux anonymes sont venus témoigner de leur soutien et de leur solidarité ce jeudi matin à Béziers. © Radio France - Bastien Thomas

VIDÉO - Une minute de silence devant le parc des Poètes, là où l'une des victimes a été retrouvée morte

"Éduquer les mômes"

C'est le collectif des "Simones veillent" qui est à l'origine de cette marche blanche. "On est là pour défendre ces femmes", raconte Elisabeth Sans de l'association les "Simone veillent". "On les aide pour trouver des avocats, dans leurs démarches judiciaires. Mais c'est surtout dès le plus jeune âge qu'il faut agir. Il éduquer les mômes de maintenant. Leur faire comprendre que la violence est inutile. On va essayer de se bouger pour aller dans les écoles et expliquer aux enfants que tout ça ne doit plus exister", conclut-elle.