Biarre : des câbles de cuivre, du fuel et une pompe à gazole dérobés dans un entrepôt

Des câbles de cuivre, du fuel et une pompe à gazole ont été volés, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'entrepôt d'une entreprise de la commune de Biarre, entre Roye et Nesle. Le vol a été découvert ce jeudi matin. Une enquête a été ouverte et une plainte déposée.