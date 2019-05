Biarritz: l’éducateur de l'IME de Plan Cousut, incarcéré en 2018, soupçonné de 13 cas de viols et agressions sexuelles

Par Paul Nicolaï, France Bleu Pays Basque

Plus le temps passe et plus le nombre de plaintes augmente. Mis en examen l'an dernier pour deux cas, l’éducateur de l'IME de Plan Cousut à Biarritz, serait impliqué dans au moins 13 cas de viols et agressions sexuelles. L’enquête se poursuit.