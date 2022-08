Biarritz : 18 baigneurs emportés par un courant de baïne secourus par les pompiers

Alors que le risque était important ce samedi sur la côte basque, 18 baigneurs ont été emportés à plus de 200 mètres par une baïne au large de la Grande Plage de Biarritz vers 18h. Ils ont été secourus par les pompiers, il n'y a pas de blessé.

Les pompiers et les gendarmes ont secourus 18 baigneurs emportés vers le large par un courant de baïne ce samedi 20 août vers 18h en face de la Grande Plage de Biarritz. Le courant les a éloigné à plus de 200 mètres du rivage selon les pompiers.

Une opération de secours qui a nécessité la présence d'un jet-ski et d'un hélicoptère. 16 personnes ont été ramenés à terre par le jet-ski, tandis que deux autres ont été secourus grâce à l'hélicoptère de la gendarmerie. Les baigneurs ont été retrouvés stressés et fatigués, mais aucun n'est blessés et personne n'a été hospitalisé.

Avec une forte houle et de forts courants, la côte basque était d'ailleurs ce samedi en vigilance maximale face au risque de formation de baïne, ces cavités qui se forment sous l'eau et provoquent un fort courant vers le large.

Les autorités conseillent à ceux qui seraient pris dans ce courant de ne pas paniquer, de ne pas lutter contre le courant, de se signaler par des mouvements de bras, et de se laisser flotter pour sortir de la zone dangereuse.