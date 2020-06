Ils n'ont pas respecté les mesures de distanciation sociale dans leur établissement. Six patrons de bars et de restaurants du quartier des halles de Biarritz, ont été verbalisés par la Police Nationale.

Biarritz : des bars et restaurants sanctionnés pour non respect des gestes barrières

En Pays Basque, on a eu l'impression ce week-end qu'on était revenu au monde d'avant: sur la côte certaines terrasses, certains bars étaient bondés comme au cœur d'un été normal. A Biarritz, la police a voulu mettre un coup d'arrêt au retour aux pratiques du monde d'avant: six patrons de bars et de restaurants de Biarritz ont été sanctionnés pour non respect des gestes barrières. Il y avait trop de monde le week-end dernier dans les établissements du quartier des halles de Biarritz.

Des procès-verbaux

Les policiers du commissariat de la ville ont alors verbalisé pour plusieurs raisons : les clients étaient beaucoup trop proches les uns des autres, et on ne comptait plus les consommateurs sans masques; et ça risque d'aller au-delà de la simple amende: les procès verbaux ont été envoyé au sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan. C'est lui qui décidera s'il doit ajouter à ces PV des mesures administratives, comme des fermetures d'établissements. La police a constaté des infractions les 10, 12 et 21 juin.