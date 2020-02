Biarritz : il tabassait sa mère et sa sœur

Biarritz, France

L'affaire débute le dimanche 16 février 2020. Les policiers de Biarritz interviennent vers 16h30 dans un appartement de la ville pour "tapage". Ils tombent sur les locataires de l'appartement : une mère et sa fille. Toutes les deux sont couvertes de traces de coups. Mais elles nient les faits, et expliquent qu'elles sont tout simplement tombées.

Enquête minutieuse

Au bout de plusieurs jours d’enquête et d'auditions les policiers parviennent à comprendre l'histoire et à établir le triste scénario. C'est le fils de la famille, qui réside à Tarbes, qui vient régulièrement à Biarritz pour s'en prendre violemment à sa mère et a sa sœur aînée, le tout sur fond d'alcool. Les faits duraient depuis 2 ans. L'individu, âge de 46 ans, a été arrêté à Pau, où il travail, et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Biarritz. Il a reconnu les faits.

Jugé en juin

Présenté au Parquet de Bayonne dans la journée de jeudi, le fils violent a été remis en liberté et place sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en juin prochain devant le tribunal correctionnel de Bayonne, mais uniquement pour les violences sur sa sœur.