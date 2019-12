Biarritz: l'agent des impôts détourne 300 000 euros

Un fonctionnaire de l’hôtel des impôts de Biarritz va devoir s'expliquer devant le tribunal. En l'espace de 6 ans il est soupçonné d'avoir détourné plus de 300 000 euros.

Biarritz, France

C'est lors d'un audit internet que, la Direction Départementale des Finances Publiques, a mis au jour Le pot aux roses. Rapidement des anomalies sont détectées, et c'est la suite de la procédure judiciaire qui va relever l’ampleur du préjudice. L'agent des impôts, âgé de 66 ans aujourd'hui, est fortement soupçonné d'avoir détourné 306 844 euros en l'espace de 6 ans. Entre janvier 2013 et août 2019, il aurait utilisé un système frauduleux très astucieux pour s'assurer de confortables revenus.

Des difficultés financières

C'est au mois d’août 2019 que la direction des Impôts a porte plainte. L'agent indélicat a ensuite déféré devant le Parquet de Bayonne le 26 novembre de la même année et mis en examen pour " contournements de biens ". Il a expliqué qu'il vivait au dessus de ses moyens et qu'il devait face à de nombreux crédits à la consommation. Des problèmes financiers qu'il ne parvenait plus a gérer. Placé d'office à al retraite par son employeur, l'agent des impôts sera juge par le tribunal correctionnel de Bayonne le 14 avril 2020. Il risque 10 ans de prison.