Biarritz : la famille d'un homme sauvé par des inconnus lance un appel

Biarritz - France

Un appel lancé pour remercier ceux qui ont sauvé un homme samedi matin à Biarritz sur la plage du Port Vieux. Samedi matin, la victime, 64 ans, vient de s'écrouler sous le coup d'un malaise cardiaque. L'homme sort d'une baignade quotidienne avec les membres des ours blancs. Aussitôt, ses amis alertent les secours.

Sauvé grâce à une application téléphonique

Le SAMU actionne tout de suite l'application Sauvlife qui géolocalise l'endroit où se situe la personne à sauver le temps que les secours professionnels arrivent. Et ça marche ! Deux personnes, des inconnus, se sont déplacées à l'appel de Sauvlife. En prodiguant les premiers gestes de secours elle sauve le nageur d'une mort certaine.

La victime est saine et sauve, sa famille lance un appel à ses sauveteurs

La victime est ensuite hospitalisée à Bayonne et opérée en suivant car deux artères sont bouchées. Après la pose de deux stents, le sexagénaire est sauvé. Sa famille lance un appel pour retrouver ceux qui lui ont porté les premiers soins "ils sont rentrés dans notre vie maintenant" avoue son fils. Nicolas Menou tient à les remercier tout simplement.

L'appel de Nicolas

Nicolas Menou

"Mon père en faisant son bain quotidien a fait un arrêt cardiaque. En sortant de l'eau, il a été pris de malaise. Les gens présents ont appelé le SAMU et via une application Sauvlife l'appel a été géolocalisé donc des secouristes volontaires pas très loin de là où cela s'est passé sont venus lui donner les premiers secours. Et donc, lui sauver la vie. C'est [pour les remercier] que je lance cet appel. Qu'on puisse leur donner toute notre gratitude. Par leur geste, ils sauvent mon père et un grand père et donc, oui, ils rentrent dans notre vie".

Pour joindre Nicolas Menou : 06 77 16 98 98