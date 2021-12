Biarritz : la vieille dame escroquée de 200.000 euros par son auxiliaire de vie

L'auxiliaire de vie est soupçonné d'avoir volé de l'argent et des bijoux à la victime.

Une auxiliaire de vie âgée de 60 ans, domiciliée à Bidart, a été interpellée par les policiers du commissariat de Biarritz et présentée au parquet de Bayonne ce mardi 8 décembre. La professionnelle sera jugée pour "abus de confiance". Il lui est reproché d'avoir abusé de la crédulité de la victime et d'avoir puisé dans les comptes en banque de la personne âgée dont elle s'occupait à Biarritz. Le montant du préjudice s'élèverait entre 150.000 et 200.000 euros. Les faits se seraient déroulés pendant sept ans.

200 000 euros détournés

La banque de la victime est à l'origine de la révélation des faits, l'établissement financier ayant en effet constaté des mouvements curieux sur le compte de l'une de ses clientes âgées de 89 ans. La police est alors alertée. Le parquet de Bayonne va charger les enquêteurs du commissariat de Biarritz de procéder aux investigations. L'entourage de la victime est placé sous surveillance : une infirmière et deux auxiliaires de vie sont pistées. C'est l'une d'elles qui est fortement soupçonnée. Voilà sept ans qu'elle s'occupe de l'octogénaire qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Les comptes de l'auxiliaire de vie sont alors passés au peigne et le pot aux roses finalement mis au jour. 300.000 euros ont été retirés des comptes de la vieille dame. 100.000 semblent justifiés afin de subvenir aux besoins de la personne âgée, mais 200.000 euros le sont beaucoup moins.

5.000 euros par mois détournés pour se payer des voyages

Une perquisition est ensuite effectuée au domicile de la suspecte, à Bidart. Dans son coffre les policiers mettent la main sur les bijoux de la retraitée ainsi que sur une somme de 32.000 euros. Les cartes bancaires de la victime sont également découvertes cachées dans le coffre. Pour sa défense, la sexagénaire a expliqué aux enquêteurs qu'elle agissait ainsi "pour éviter que sa protégée ne se fasse voler". C'est pourtant avec les cartes en question que l'auxiliaire de vie retirait régulièrement d'importantes sommes d'argents aux distributeurs de billets. Entre 2.000 et 5.000 euros par mois. De quoi doper son train de vie. Elle qui ne touchait que 600 euros pour 15 heures de travail, pouvait ainsi s'offrir régulièrement des voyages en Corse, en Guadeloupe ou à la Martinique.

Après sa garde à vue et son passage dans le bureau du procureur de la République, l'auxiliaire de vie a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Elle devra s'expliquer devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne en avril prochain.