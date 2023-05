Biarritz : le mari soudainement violent après 46 ans de mariage

67 ans, grand, svelte, s'exprimant avec aisance et facilité à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, Xavier doit s'expliquer pour des faits de violences sur son épouse en mars dernier à Biarritz. Le chef d'entreprise était jugé ce mardi 16 mai 2023 par la chambre correctionnelle présidée par Emmanuelle Adoul. Tout au long de son procès, le prévenu a nié les accusations de son épouse avec qui il est marié depuis 46 ans.

La relaxe plaidée par la défense

"Je suis sidéré". Xavier parle de son "incompréhension" face aux graves accusations de son épouse Jeanne "sur laquelle il n'a jamais levé la main". Avec des trémolos dans la voix, il explique que c'est aussi "son honneur" qui est en jeu. Faute de preuves flagrantes, son avocat Maxime Estremar-Ibor-Lalmant plaide la relaxe de son client. Pourtant, les contusions et les traces constatées par les médecins sur le corps de l'épouse, avec qui il est en procédure de divorce, ne sont pas tombées du ciel.

30 000 euros demandés par la plaignante

Xavier reconnaît que le ton est sérieusement monté dans le couple les 7 et 8 mars derniers, et ce, pour une sombre histoire de famille lors de l'enterrement de son père. Mais il explique que c'est son épouse qui a voulu le frapper et que les traces viennent de là. Absente de l'audience, Jeanne a demandé, par l'intermédiaire de son avocate, 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice corporel. Le tribunal se donne un peu de temps pour trancher et rendra sa décision le 30 mai prochain.