Biarritz : le traditionnel bain de Noël des Ours Blancs a fait son grand retour

Accompagnés par la banda, en rythme et en frappant des mains, près de cent nageurs, en maillot ou en combinaison de surf pour les moins audacieux, ont profité du soleil de ce dimanche pour le traditionnel bain de Noël sur la plage du Port Vieux à Biarritz. Après un an d'absence en raison du Covid, le bain organisé par les Ours Blancs faisait son grand retour. Avec, comme à chaque édition, un thème. Cette année, c'était "la vie en rose". Thème respecté à la lettre, en témoignent les perruques, bonnets et autres colliers de fleurs fluos qui parsemaient la plage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les nageurs au rendez-vous

Le thème du bain de cette année, "la vie en rose", respecté à la lettre. © Radio France - Rémy Doutre

"C'est super, on était environ une centaine dans l'eau, se réjouit Philipp Dawson, président des Ours Blancs, le club de natation toute saison de Biarritz qui organise le bain. Le bain nous avait vraiment manqué l'an dernier." De tout âges et de tout horizon, les baigneurs ont bravé une eau à 12 degrés, sans parfois savoir ce qui les attendait. "C'est mon premier bain, avoue Antoine. Je suis venu avec une combinaison de surf au cas où l'eau était trop froide, mais je ne suis quand-même pas resté longtemps." Jean est lui venu avec ses cousines. Il s'était un petit trompé sur la nature de l'événement... "Quand ma mère nous a parlé d'un bain de Noël, je voyais une baignoire, avec des pastilles de bain," confesse l'adolescent. Malgré leurs réticences, les trois jeunes baigneurs sont formels : ils n'hésiteront pas à le refaire à l'avenir.

Un feu de bois pour se réchauffer

Il fallait au moins un feu de bois de cette ampleur pour se réchauffer après le bain gelé. © Radio France - Rémy Doutre

Après la baignade, un grand feu était organisé sur la plage, afin de se réchauffer au plus vite, et profiter encore un peu de l'événement. La banda elle aussi est restée jusqu'à la fin, pour que ceux qui boudent le feu de bois puisse se réchauffer en dansant.