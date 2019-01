Biarritz: le voleur piégé

Biarritz, France pays

L'affaire débute par un vol avec effraction dans une habitation de Biarritz le 29 décembre dernier. Le butin comprend une console de jeux, des montres et une guitare. Dès le lendemain, la victime constate que les objets en question sont en vente sur internet via le site "le bon coin". Rapidement, le commissariat de Biarritz est alerté, et met alors en place un dispositif pour coincer le voleur.

Deux policiers en civil jouent les clients

Deux fonctionnaires de police se font passer pour des acquéreurs potentiels, et se rendent au domicile du vendeur à Anglet. Là, ils tombent sur un étudiant de 23 ans, élève dans une école d’ingénieurs. Ressortissant marocain en situation régulière, le jeune homme n'est absolument pas connu des services de police. C'est un "profil atypique" selon une source proche de l’enquête. Placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Biarritz le 31 décembre en fin d’après midi, l'étudiant ne reconnaît que partiellement les faits. Remis en liberté, il sera poursuivi pour vols et recels devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 27 juin prochain. Le butin a été retrouvé en partie et remis a son propriétaire.