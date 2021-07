Biarritz : les agresseurs de l'employé municipal interpellés

L'agression avait semé un vif émoi dans le quartier et dans la ville. Le 26 juin dernier un agent municipal de la ville de Biarritz avait été violement agressé par deux jeunes. Il était environ minuit et demi, quand il les surprend en train d'uriner dans la cour de son immeuble et leur demande de quitter les lieux. S'ensuivent des insultes. Une bouteille de verre lui est lancée à la tête, il parvient à l'éviter. Il est ensuite roué de coups et laissé gisant au sol. Bilan : 12 agrafes sur le cuir chevelu et 10 jours d'ITT, interruption temporaire de travail.

Les policiers de Biarritz ont très vite réalisé une quinzaine d'auditions et lancé un appel à témoin pour retrouver les auteurs de cet acte. Ce vendredi 9 juillet, quatre jeunes ont été placés en garde à vue . Deux d'entre eux ont été immédiatement mis hors de cause. Les deux autres, des habitants du BAB âgés de seulement 19 et 20 ans ont été confondus comme agresseurs. Ils ont été présentés ce samedi devant le procureur de la République. Ils seront jugés pour violence en réunion avec ITT d'au moins 8 jours le 9 décembre prochain.